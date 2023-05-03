Aydın’da canını hiçe sayıp el freni boşalan aracı kaza yapmaktan kurtardı Ulaşım hizmetleri veren bir şoför, yolda giderken el freni boşalan bir aracı görünce canını hiçe sayıp kazayı önledi. Güvenlik kamerasına anbean yansıyan görüntülerde, otobüs şoförünün kahramanca hareketi görenlerin takdirini topladı.

İHA

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin ulaşım hizmetlerini sürdürdüğü otobüslerden 09 DB 739 plakalı otobüsün şoförü Cüneyt Kibar, Işıklı-ADÜ seferini yaptığı sırada Işıklı Bulvarı üzerinde seyir halindeyken bir firmaya ait su dağıtımı yapan ticari aracın şoförsüz bir şekilde hareket ettiğini gördü.

Canını hiçe saydı

Hiç düşünmeden otobüsü durduran Kibar, freni boşalan araca doğru koştu.

Cüneyt Kibar, herkesin şaşkın bakışları arasında şarampole uçmakta olan aracın sağ tarafındaki açık camından içeri sarktı.

El frenini çeken Kibar, aracı durdurmayı başardı.

"Ben insanlık vazifemi yaptım"

İnsanlık görevini yaptığını ve o esnada düşünmeden bir refleksle hareket ettiğini belirten Kibar, şöyle konuştu:

Işıklı’dan ADÜ Merkez Kampüsü’ne seyrediyordum. Işıklı Bulvarı’nda seyir halindeyken su dağıtımı yapan bir ticari aracın direksiyonunda şoför olmadığı halde yürüdüğünü gördüm. Hemen aracımı durdurup, direksiyondan inerek şarampole uçmak üzere olan araca koştum. El frenini çekerek durdurmayı başardım. Takdir edenler de oldu, canını hiçe saydın diyenler de oldu. Ancak ben insanlık vazifemi yaptım.

"Kahraman şoförümüz..."

Bu arada, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, şoför Cüneyt Kibar'ın bu görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak, “Aydın Büyükşehir Belediyesi otobüs şoförümüz Cüneyt Kibar, kontrolden çıkan bir aracı son anda fark ederek büyük bir kazanın önüne geçti. Kahraman şoförümüzü duyarlı davranışından dolayı kutluyorum.” notunu düştü.