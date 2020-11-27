Aydın'da çift rahimli kadının, 2 ayrı rahimden bebekleri oldu

Aydın'ın Söke ilçesinde yaşayan ve doğuştan bir böbreği olmayan çift rahimli kadın, sağlıklı bir şekilde dünyaya getirdiği ancak erken doğum nedeniyle kuvöze alınan ikizlerine kavuşacağı günü bekliyor

Aydın'ın Söke ilçesinde yaşayan 23 yaşındaki Cansu Tören, yaklaşık 4 yıl önce Mehmet Tören ile evlendi. Doğuştan bir böbreği olmayan Cansu Tören, bir süre sonra hamile kaldı. Hamilelik süreci normal şekilde seyrederken düşük yapan Tören, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Esat Çalık'a başvurdu.

Tetkiklerde 2 ayrı rahmi olduğu belirlenen genç kadına doktoru, anne olabilmesi için tedavi uygulanması gerektiği ifade etti. Bunun üzerine kadının hamilelik sürecini takip eden Dr. Çalık, tedaviye de hemen başladı.

Hamileliğinin 30. haftasında İzmir'deki ailesini ziyarete gelen Tören, rahatsızlanınca gittiği Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde doğumun başladığı bilgisi verildi.

Bunun üzerine kadın, doğum servisine alındı.

ERKEK-KIZ KARDEŞLER

Genç kadın, Opr. Dr. Adnan Budak ve ekibi tarafından yapılan sezaryen ameliyatının ardından ikizlerini dünyaya getirdi.

"İdris" ve "Besra" ismi verilen ikizler, erken doğum nedeniyle hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Bebeklerine kavuşmak için heyecanla bekleyen anne, ikizlerinin fotoğraflarına cep telefonundan bakarak hasret gideriyor.

"UMUDUMUZU KAYBETMEDİK"

Anne Cansu Tören, ilk çocuğunu hamilelik sürecinde kaybedince bir daha anne olamayacağını düşünerek çok korktuğunu söyledi.

Doktorundan vücudunda 2 ayrı rahiminin olduğunu öğrendiğinde çok şaşırdığını belirten Tören, "Hayatta en büyük isteğim anne olmaktı. Bunun için çok mücadele ettik. Doktorum 2 rahimli kadınların hamile kalma olasılığının az olduğunu söyledi ama eşimle umudumuzu kaybetmedik. Gördüğümüz tedavi sonucu 2 ayrı rahim kesesinde ikiz bebeklerimizin oluştuğunu öğrendiğimizde çok sevindik." dedi.

Hamilelik sürecinde doktorunun tavsiyelerine dikkat ettiğini dile getiren anne, doğumu gerçekleştiren Opr. Dr. Budak ve ekibinin kendisine çok yardımcı olduğunu vurguladı.

Bebeklerini ilk kez ameliyathanede kucağına aldığını anlatan Tören, "Onları sonra kuvöze koydular. Anne olmak çok güzel bir duygu. Ben çocuk sahibi olmak isteyen tüm annelere morallerini bozmadan tedavilerini sürdürmelerini öneriyorum." diye konuştu.

"ÇOK NADİR GÖRÜLEN BİR VAKA"

Ameliyattaki ekipte görev alan Dr. Zeynep Yasemin Öner de meslek hayatında ilk kez böyle bir vakayla karşılaştığını belirtti.

Kadınlarda görülen kısırlığın yüzde 5'inin çift rahim kesesinden kaynaklandığını dile getiren Öner, şu bilgileri verdi:

"Genç annenin 2 ayrı rahiminden 2 ayrı bebeğin olması dünyada nadir görülen bir durum. İki rahimde genellikle bir bebek oluşur ama burada hastamızın 2 ayrı rahminde 2 ayrı bebek dünyaya geliyor. Literatürde böyle vakalar az görülür. Doğumun başlamasın ardından hemen ameliyathaneyi hazırladık. Doğum sırasında rahimlerde bir kanama olabilirdi, ya da annenin tek böbrekleri olmasından kaynaklı bir komplikasyon gelişebilirdi. Çok şükür ki bebekleri doğumdan sonra sağlıklı bir şekilde annenin kucağına verdik."

Dr. Öner, annenin ve bebeklerin sağlıklarının çok iyi olduğunu, ikizlerin bir süre daha kuvözde kaldıktan sonra taburcu edileceğini sözlerine ekledi.