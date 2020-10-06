Aydın'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Aydın'ın Germencik ilçesinde çıkan orman yangınında 15 hektarlık alan zarar gördü.

Aydın Germencik ile İzmir'in Selçuk ilçesi sınırında kalan Selatin Mahallesi mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

KARADAN MÜDAHALE EDİLDİ

Havanın kararması nedeniyle karadan 23 arazöz, 2 iş makinesi ve 130 yangın söndürme işçisi ile müdahale edilen alevler, gece saatlerinde kontrol altına alındı.

14 HEKTARLIK ALAN YANDI

Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında yaklaşık 15 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Orman yangınlarına karşı vatandaşların daha dikkatli olması gerektiğine dikkat çeken Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Aydın’ın ormanlarının yok olması canımızı yakıyor. Aydın'ın ciğerleri bu yangınlar ile yok oluyor. Her ağacın bizlerin nefes kaynağı olduğunu unutmamamız ve daha dikkatli olmamız gerekiyor." dedi.