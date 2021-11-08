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    Aydın'da define ararken suçüstü yakalandı

    Aydın'ın Didim ilçesinde makilik alanda dedektörle define arayan 1 kişi polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.
    • DHA
    • 08.11.2021 - 19:20
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    Aydın'da define ararken suçüstü yakalandı

    Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM)  ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi Berat Camii civarındaki makilik alanda dedektörle define arandığı bilgisine ulaştı.

    SUÇÜSTÜ YAKALANDI

    Bölgeye giden polis, M.Ç.'yi suçüstü yakaladı. M.Ç.'nin define aramakta kullandığı dedektör ve çapaya el konuldu.

    TARİHİ DEĞERİ OLAN OBJELER ELE GEÇİRİLDİ

    M.Ç.'nin evinde yapılan aramada ise 29 adet tarihi değeri olduğu değerlendirilen sikke ve obje, 10 litre etil alkol, 8 adet şişelenmiş sahte rakı ele geçirildi.

    M.Ç., polisteki işlemlerinin ardından savcının talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

    Aydın da define ararken suçüstü yakalandı #1

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