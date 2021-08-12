Aydın'da demir kesme makinesi 60 yıllık zeytin ağaçlarını yaktı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, bahçeli evinde tadilat yapan Güngör İman'ın çalıştığı demir kesme makinasından kıvılcımların sıçraması sonucu 60 yıllık ağaçlar yandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, kendisine ait zeytin bahçesinin içerisinde bulunan bağ evinde tadilat yapan Güngör İman’ın demir kestiği sırada çalıştırdığı makineden sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle zeytin ağaçları alev aldı.

Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede diğer ağaçlara da sıçradı.

BAHÇE SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri daha fazla büyümeden söndürdü.

Yangın nedeniyle bahçe sahibi Güngör İman jandarma ekiplerince gözaltına alındı.