Aydın'da doğum kontrol hapı yutan çocuklar hastanelik oldu
DHA

Akılalmaz olayın adresi Aydın.

Akşam saatlerinde Acarlar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 1 ve 2 yaşlarındaki iki kardeş annelerinin doğum kontrol hapından yuttu.

2 ÇOCUK HASTANELİK OLDU

Kısa sürede durumu fark eden ailenin ihbarı üzerine, eve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, 2 çocuğu ambulansla alarak Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne götürdü.

Çocukların tedavisi sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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