Aydın'da doğum kontrol hapı yutan çocuklar hastanelik oldu

DHA
Akılalmaz olayın adresi Aydın.
Akşam saatlerinde Acarlar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 1 ve 2 yaşlarındaki iki kardeş annelerinin doğum kontrol hapından yuttu.
2 ÇOCUK HASTANELİK OLDU
Kısa sürede durumu fark eden ailenin ihbarı üzerine, eve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, 2 çocuğu ambulansla alarak Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne götürdü.
Çocukların tedavisi sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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