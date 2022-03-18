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    Aydın'da eşiyle tartışan kadın, seyir halindeki araçtan atladı

    Aydın'da eşiyle tartıştığı gerekçesiyle seyir halindeki otomobilden atlayan kadın ağır yaralandı.
    • İHA
    • 18.03.2022 - 19:41
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    Aydın'da eşiyle tartışan kadın, seyir halindeki araçtan atladı

    Aydın-Muğla karayolu üzerinde saat 17.30 sıralarında meydana gelen olayda H.H. isimli kadının henüz bilinmeyen bir nedenle seyir halindeyken araç içerisindeki eşi ile tartıştı.

    SEYİR HALİNDEKİ ARAÇTAN ATLADI

    Tartışma sırasında H.H. kendisini bir anda seyir halindeki araçtan aşağıya attı. Atlamanın etkisi ile yol kenarına savrulan kadın ağır yaralandı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    AĞIR YARALANAN KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

    Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadını ilk müdahalenin ardından ambulansla Aydın Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis, olay ile ilgili inceleme başlattı.

    Aydın da eşiyle tartışan kadın, seyir halindeki araçtan atladı #1

    Aydın da eşiyle tartışan kadın, seyir halindeki araçtan atladı #2


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