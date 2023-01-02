Aydın'da facianın yaşandığı restoranda bilirkişi incelemesi yapıldı

Aydın'da yaşanan patlamanın ardından başlatılan soruşturma kapsamında toplam 9 kişiden oluşan bilirkişi heyeti, bugün restorana geldi.

Aydın'ı sarsan restorandaki patlamada 7 kişi hayatı kaybetmiş, 5 kişi de yaralanmıştı.

Patlamanın ardından aralarında 2'si iş yeri sahibi, tüp gaz bayisi ve işletme çalışanı olmak üzere toplam 10 kişi hakkında gözaltına kararı verilmiş, işletme sahipleri Leyla Yılmaz ve Faruk Yılmaz ile tüp gaz firmasının sahibi Ali Bayrak tutuklanmıştı.

Olayın ardından Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 3 savcı görevlendirildi.

Bilirkişi heyeti inceleme yaptı

Soruşturma kapsamında, bugün patlamanın meydana geldiği restoranda bilirkişi incelemesi yapıldı.

Aralarında itfaiye müdürü, kimya ve makine mühendisi, imar konusunda uzman toplam 9 kişinin bulunduğu bilirkişi heyeti, restoranın imar durumundan, klimaların konumlandırılmasına kadar pek çok konuda detaylı incelemede bulundu.

DHA'nın haberine göre restorandaki 1 saat süren inceleme sırasında savcı, bilirkişi heyetinin açıkladığı görüşleri tek tek not aldı.

Bilirkişi heyetinin incelemesinin ardından hazırlanacak raporun savcılığa sunulacağı bildirildi.























