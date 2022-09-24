Aydın'da futbol sahalarında başlayan aşk nikah masasına taşındı

TFF Kadınlar Futbol 3'üncü Ligi'nde gol kralı olan futbolcu Gamze Deveci ile, yeşil sahalarda gazetecilik yapan Mustafa Çelik'in birlikteliği nikah masasına uzandı.

Yeşil sahalardan nikah masasına...

Aydın'ın Nazilli ilçesindeki düğün hikayesi duyarları şaşkına çevirdi.

TFF Kadınlar Futbol 3'üncü Ligi takımlarından Nazilli Belediyespor'da forvet mevkiinde oynayan Gamze Deveci, gol kralı olarak tanınıyor.

Aşkları futbol sahasında başladı

Yeşil sahalarda gazetecilik yapan Mustafa Çelik ile aşk yaşamaya başlayan Deveci, geçtiğimiz günlerde dünyaevine girdi.

Futbol sahasında başlayan futbolcu ve gazeteci ilişkisini nikah masasına taşıyan genç çift, sevdiklerinin şahitliğinde mutluğa adım attı.

Meslektaşları yalnız bırakmadı

DHA'nın aktarımına göre; düğün törenine çok sayıda siyasi parti ve spor kulüplerinin temsilcileri katıldı. Öte yandan Aydın ve Nazilli'de görev yapan gazeteciler de çifti yalnız bırakmadı.

"Birbirimize söz verdik çok mutluyuz"

Gazeteci Mustafa Çelik düğünde, "Biz bir ömür boyu birlikte olmak için birbirimize söz verdik çok mutluyuz. Bir ömür boyu birbirimizden ayrılmayacağız. Bizleri bu mutlu günümüzde yalnız bırakmayan tüm gazeteci arkadaşlarımıza ve dostlarımıza davetlilerimize teşekkür ediyoruz" dedi.

"Yeşil sahalarda tanıştığım sevdiğim ile birlikteyim"

Futbolcu Gamze Deveci de, "Şu anda sanki rüyada gibiyim. Yeşil sahalarda tanıştığım sevdiğim ile birlikteyim. Bir ömür boyu da birlikte olacağım. Bizleri bu mutlu günümüzde yalnız bırakmayan dostlarıma da çok teşekkür ediyorum" dedi.















