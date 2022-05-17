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    Aydın’da futbol sahası ineklere kaldı

    Geçtiğimiz dönemlerde gençler için yapılan futbol sahaları çürümeye terk edildi. Şimdi sporcular yerine inekler o sahalarda zamanını geçiriyor.
    • 17.05.2022 - 11:25
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    Aydın’da futbol sahası ineklere kaldı

    Devlet imkanları ile spor için yapılan pek çok tesis şu sıralar boş…

    Gençlerin uğramadığı tesisler, ya çürüyüp gidiyor ya da başka amaçlarla kullanılıyor.

    Gençler es geçti, hayvanlara kaldı

    Aydın’ın Efeler ilçe merkezine bağlı Işıklı Mahallesi’ndeki futbol sahası da bunlardan biri…

    Saha gençlerden ilgi görmeyince, hayvanlara kaldı.

    Otlak haline geldi

    Yaklaşık 6 bin kişinin yaşadığı köyde bir zamanlar çekişmeli maçların yaşandığı futbol sahası, adeta otlak haline geldi.

    Atıl duruma düşen sahadan inekler faydalanmaya başladı.

    Aydın’da futbol sahası ineklere kaldı #1

    Başka köylerde de aynı durum var

    Işıklı'dakine benzer durumun civardaki birçok köyde yaşandığını belirten yöre sakinleri, genç neslin dijital oyun ve oyuncaklara adeta bağımlı hale geldiğini düşünüyor.

    TÜİK’in son rakamı

    Öte yandan tarım ve hayvancılığın oldukça yoğun olduğu köyde TÜİK verilerine göre 2013 yılından 2018 yılına kadar 2 bin 750 kişi yaşamını sürdürüyor.

    Kredi Yurtlar Kurumu’nun bölgede kurduğu yurtlarla birlikte köyün nüfus 2021 yılında 5 bin 957’ye ulaştı.

    İHA’nın haberine göre köyde 4 bin 161 kadın, bin 796 erkek yaşıyor.

    Aydın’da futbol sahası ineklere kaldı #2

    Aydın’da futbol sahası ineklere kaldı #3

    Aydın’da futbol sahası ineklere kaldı #4

    Aydın’da futbol sahası ineklere kaldı #5


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