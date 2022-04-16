Petrol
111.23
-0.07%
Euro
15.84
-0.07%
Dolar
14.61
0.04%
Altın
927.09
0.00%
Borsa
2475
0.61%
Bitcoin
592.568
-0.63%
BTXN Coin
31.35
-0.15%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Çok bulutlu 16 C

    Aydın'da hastane denetimi yapan sahte görevli tutuklandı

    Aydın Devlet Hastanesi'nde kendini bakanlık görevlisi olarak tanıtıp, saha denetimi yapan sahte denetçi Mehmet Erol, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • 16.04.2022 - 20:26
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Aydın'da hastane denetimi yapan sahte görevli tutuklandı

    Dün saat 09.00 sıralarında Aydın Devlet Hastanesinde meydana gelen olayda, kendisini Sağlık Bakanlığı görevlisi olarak tanıtan Mehmet Erol, hastane yetkililerine saha denetimi yapacağını söyledi.

    Hastanedekilerin de eşlik ettiği Erol, bir süre yetkililerle birlikte bazı birimleri gezdikten sonra hastaneden ayrıldı.

    Sahte denetçi olduğu ortaya çıktı

    DHA'nın haberine göre hastane yetkilileri,Mehmet Erol'un durumundan şüphelenip, İl Sağlık Müdürlüğüne bilgi verdi. Bunun üzerine yapılan incelemede Sağlık Bakanlığında böyle bir personelin olmadığı ortaya çıktı.

    Tutuklandı

    Hastane yetkililerinin şikayeti üzerine çalışma başlatan polis, dün akşam saatlerinde şüpheliyi yakaladı. Emniyetteki ifadesinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Mehmet Erol, çıkarıldığı mahkemece 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı.

    Aydın da hastane denetimi yapan sahte görevli tutuklandı #1


    İlginizi Çekebilir

    Esenyurt'ta satmak istediği otomobil 2 ayrı araçtan birleştirilmiş çıktı
    3. Sayfa

    Esenyurt'ta satmak istediği otomobil 2 ayrı araçtan birleştirilmiş çıktı

    Rihanna aldatıldı
    Magazin

    Rihanna aldatıldı

    Saç Dökülmesini önlemenin 4 mucize yolu
    Kadın ve kadın

    Saç Dökülmesini önlemenin 4 mucize yolu

    Görüş Bildir