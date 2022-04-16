Aydın'da hastane denetimi yapan sahte görevli tutuklandı

Aydın Devlet Hastanesi'nde kendini bakanlık görevlisi olarak tanıtıp, saha denetimi yapan sahte denetçi Mehmet Erol, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dün saat 09.00 sıralarında Aydın Devlet Hastanesinde meydana gelen olayda, kendisini Sağlık Bakanlığı görevlisi olarak tanıtan Mehmet Erol, hastane yetkililerine saha denetimi yapacağını söyledi.

Hastanedekilerin de eşlik ettiği Erol, bir süre yetkililerle birlikte bazı birimleri gezdikten sonra hastaneden ayrıldı.

Sahte denetçi olduğu ortaya çıktı

DHA'nın haberine göre hastane yetkilileri,Mehmet Erol'un durumundan şüphelenip, İl Sağlık Müdürlüğüne bilgi verdi. Bunun üzerine yapılan incelemede Sağlık Bakanlığında böyle bir personelin olmadığı ortaya çıktı.

Tutuklandı

Hastane yetkililerinin şikayeti üzerine çalışma başlatan polis, dün akşam saatlerinde şüpheliyi yakaladı. Emniyetteki ifadesinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Mehmet Erol, çıkarıldığı mahkemece 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı.