Aydın'ın Nazilli ilçesinde Devlet Hastanesi Acil Servis girişi çatı kısmında oğul veren arılar hastanede zor anlar yaşanmasına neden oldu.

Nazilli Devlet Hastanesi Acil Servis girişinde binlerce arının istilası hastanede zor anların yaşanmasına neden oldu. Hastane güvenlik görevlilerinin haber vermesi ile bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi Nazilli İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi.

ŞEKERLİ SU İLE ARILAR TOPLANDI

Bölgeye gelen ekipler acil girişin çatı kısmında oğul veren arıları toplamak için harekete geçti. Bir kova içerisine hazırlanan şekerli su ile arıların buraya toplanması sağlandı.

KOVA İÇERİSİNE TOPLANARAK BÖLGEDEN UZAKLAŞTIRILDI

İtfaiye ekipleri özel kıyafetler giyerek kova içerisine toplanan arıları bir çuval içerisine koyarak bölgeden uzaklaştırdı. Arıların olay yerinden alınması ile hastane acil girişinde işleyiş normal akışına döndü.

Aydın'da hastanenin acil servis girişini arılar bastı VİDEO