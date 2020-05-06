Aydın'da hayırsever, vatandaşların veresiye borcunu ödedi

“Bana bir çay söyler misin” diyerek markete giren kimliği belirsiz kişi, mahallelinin borcunu kapatarak, vatandaşların yüzünü güldürdü.

Türkiye koronavirüs vakalarıyla beraber sıkıntılı günler geçirirken; ülke genelinde hayırseveler, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım etmeye devam ediyor.

Hayırseverler bakkal ve markete giderek, veresiye defterlerindeki borçları ödüyor.

'ÇAY SÖYLERMİSİN' DİYEREK GELDİ, BORÇLARI ÖDEDİ

Aydın'ın Karacasu ilçesinde bir hayırsever, markete gelerek veresiye defterinde borçları bulunan 32 kişiye ait toplam 4 bin liranın tamamını ödedi.

İşletme sahibi Ceyhun Yıldırımkaraman, “Hep diğer şehirlerde duyuyorduk. Hem Karacasu gibi küçük bir ilçede ortaya çıkması hem de çarşıya bu kadar uzak noktada bulunan bakkalımızı arayıp bulması gerçekten çok değerli. Sabah 09.30’da geldi. Kimliğini açıklamadı. 'Çay söyler misin' dedi. Sonra muhabbet ettik biraz. 'Veresiye defterini ödemek istiyorum' dedi. Gazetelerden hep duyuyorduk ama şaşırdım yine de. Hesabı topladık, nakit olarak ödedi. Borçların ödendiğine dair bir kağıt asmamızı istedi. Sonra gitti." dedi.

"32 KİŞİNİN BORCUNU ÖDEDİ"

Yıldırımkaraman, "32 kişinin 4 bin lira civarında bir borcunu ödedi. Defterde borcu olanlar gerçekten maddi durumu sıkıntılı olan insanlardı. Bizim için iyi oldu. İnsanlar için iyi oldu. Ben mutluyum yani. Karacasu gibi bir yerde Robin Hood’un ortaya çıkması bizleri sevindirdi. Yardım eden kişiye teşekkür ederim. Böyle sıkıntılı bir süreçte halkın yanında oldu. Halktan yana bir insan olduğunu belli etti. Kendisi bir Robin Hood şu anda.” dedi.