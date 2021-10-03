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    Aydın'da hırsızlar, çaldıkları mezarlığın kapısını satarken yakalandı

    Aydın'ın Nazilli ilçesinde Evranlı Mezarlığı'nın giriş kapısını çalan 2 hırsızlık şüphelisi, kapıyı hurdacıya satmak üzereyken suçüstü yakalandı.
    • İHA
    • 03.10.2021 - 00:31
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    Aydın'da hırsızlar, çaldıkları mezarlığın kapısını satarken yakalandı

    Nazilli ilçesi Yeni Sanayi Mahallesi’nde öğle saatlerinde meydana gelen Evranlı Mezarlığı’nın giriş kapısı yerinden sökülerek çalındı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

    HURDACIYA SATMAK İSTERKEN SUÇÜSTÜ YAKALADI

    Olay yerine gelen ekipler yaptıkları araştırmalarda kapıyı çalan şüphelilerin Y.U. ve A.E. olduklarını tespit etti. Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, 2 şüpheliyi çaldıkları kapıyı Yeni Sanayi Mahallesi’nde bir hurdacıya satmak isterken suçüstü yakaladı.

    GÖZALTINA ALINDI

    Çalınan kapı Nazilli Belediyesi’ne teslim edilirken, Y.U. ve A.E. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Aydın da hırsızlar, çaldıkları mezarlığın kapısını satarken yakalandı #1

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