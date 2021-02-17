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    Aydın'da hırsızlık operasyonu: 7 kişi yakalandı

    Efeler ilçesinde polisin yaptığı operasyonda 21 hırsızlık olayı aydınlatılırken, 7 şüpheli yakalandı.
    • İHA
    • 17.02.2021 - 06:11
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    Aydın'da hırsızlık operasyonu: 7 kişi yakalandı

    Aydın’da farklı zamanlarda meydana gelen hırsızlık olaylarına istinaden Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği çalışma başlattı.

    Son 24 saatte yapılan operasyonlar sonucu 10 adet İkametten Hırsızlık ve 11 adet Otodan Hırsızlık olaylarını gerçekleştiren toplamda 7 şüpheli yakalandı.

    3 ŞÜPHELİ ÇOCUK ŞUBEYE TESLİM EDİLDİ

    Bunlardan yaşı büyük 4 şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer 3 yaşı küçük şahıs gerekli işlemler için Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

    Ayrıca yine hırsızlık suçlarının önlenmesine yönelik ekipler devriye görevini ifa ettikleri esnada 2 adet şüpheli şahsı Hırsızlık yaparken suçüstü yakalanırken, şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

    Aydın da hırsızlık operasyonu: 7 kişi yakalandı #1

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