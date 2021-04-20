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    Aydın'da iç çamaşırına uyuşturucu saklayan kadın tutuklandı

    Aydın'ın Efeler ilçesinde üzerinde arama yapılan kişinin iç çamaşırına gizlenmiş 680 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
    • AA
    • 20.04.2021 - 21:34
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    Aydın'da iç çamaşırına uyuşturucu saklayan kadın tutuklandı

    İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uygulama noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu.

    İÇ ÇAMAŞIRINA GİZLENMİŞ 680 GRAM UYUŞTURUCU BULUNDU

    Otobüste bulunan ve durumundan şüphelenilen kadının üzerinde yapılan aramada, iç çamaşırına gizlenmiş 680 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Azerbaycan uyruklu olduğu öğrenilen K.G'nin sahte kimlik taşıdığı da öğrenildi.

    TUTUKLANDI

    Gözaltına alınan K.G, işlemlerin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

    Aydın da iç çamaşırına uyuşturucu saklayan kadın tutuklandı #1

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