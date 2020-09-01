Aydın'da inatçı şoförler gişede sıkıştı

Germencik'te gişeden geçerken inatlaşan şoförler, ilginç bir kazaya neden oldu.

Aydın'ın Germencik ilçesinde seyir halindeki iki araç, otoyol gişesinde karşı karşıya geldi.

ÖNCE BEN GEÇECEĞİM İNADI

Gişeden önce geçmek için itanlaşan araç sürücüleri, birbirlerine geçiş önceliği tanımayınca, iki araç da gişe içinde çarpışarak sıkıştı.

Ortaya ilginç görüntüler çıkaran bu kaza anını ise, oradan geçmekte olan bir başka sürücü cep telefonu kamerasıyla çekerek sosyal medyada paylaştı.