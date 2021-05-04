Aydın'da kaçak nargile satan kafeye baskın

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kısıtlamayı ihlal eden bir kafede kaçak nargile satıldığını tespit eden bekçiler, nargile içen 17 kişiye de cezai işlem uyguladı.

Kuşadası ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde devriye gezen Çarşı ve Mahalle Bekçileri, bir kafenin kaçak nargile sattığını tespit etti.

KAÇAK NARGİLE İÇEN 17 KİŞİYE PARA CEZASI UYGULANDI

Bekçiler, kafeye girdiğinde gördükleri manzara karşısında şoke oldu. Yaklaşık 17 kişinin nargile içtiğini gören bekçiler, içerideki herkesin kimliklerini alarak sokağa çıkma kısıtlamasından kişi başı 3 bin 450 TL idari para cezası kesildi.

İŞLETME SAHİBİNE DE CEZA UYGULANDI

Kafe sahiplerine de kaçak şekilde açtığı için ve nargile sattığı için gerekli cezai işlem uygulandı.