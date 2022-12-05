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    Aydın'da kaçmaya çalışan FETÖ üyeleri yurt dışı kimlikleriyle yakalandı

    Aydın'da Yunan adalarına geçmeye çalışan aralarında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin de bulunduğu 3'ü çocuk 13 şahıs İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışma neticesinde yakalandı.
    • 05.12.2022 - 00:28
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    Aydın'da kaçmaya çalışan FETÖ üyeleri yurt dışı kimlikleriyle yakalandı

    Aydın'da Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda Mavişehir bölgesinde özel tekne ve buna bağlı bot içerisinde 8 erkek, 1 kadın, 3 çocuk ve ayrıca 1 erkek şahıs olmak üzere toplam 13 şahsı yakaladı.

    Ekiplere teslim edildiler

    Gözaltına alınan şahıslar arasında 1 ihraç kıdemli üsteğmen, 1 ihraç üsteğmen, 2 ihraç astsubayın yer aldığı tespit edildi. Gözaltına alınan şahıslar adli işlemleri yapılmak üzere TEM Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

    Aydın da kaçmaya çalışan FETÖ üyeleri yurt dışı kimlikleriyle yakalandı #1

    İşlemleri devam ediyor

    Gözaltına alınan ve askeri personel iken FETÖ/PDY üyeliğinden askerlikten ihraç edilen C.B., Ö.M.E., E.Y., E.Ö. ile birlikte yakalanan Ö.Ş. G.K., A.S., R.T., E.Ö., S.Ş.E., M.Y.E. (9), A.Y.E. (12) ve Y.E. (14) isimli şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

    Aydın da kaçmaya çalışan FETÖ üyeleri yurt dışı kimlikleriyle yakalandı #2

    Yabancı ülke kimlikleri ele geçirildi

    İHA'nın haberine göre, yakalanan şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda yurt dışında kullanacakları yabancı ülke kimlikleri ele geçirildi. Şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

    Aydın da kaçmaya çalışan FETÖ üyeleri yurt dışı kimlikleriyle yakalandı #3


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