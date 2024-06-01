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Aydın'da kaynak yapan işçiler zeytinliği yaktı: 2 gözaltı

Aydın'da kaynak yapan işçiler zeytinliği yaktı: 2 gözaltı Efeler ilçesinde bir çiftlikteki çatı inşaatında kaynaktan sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle zeytinlikte yangın çıktı. Alevler havadan ve karadan 1,5 saatlik müdahaleyle kontrol altına alınırken, yangında çok sayıda zeytin ağacı zarar gördü.