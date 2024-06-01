Aydın'da kaynak yapan işçiler zeytinliği yaktı: 2 gözaltı
DHA

Aydın'da zeytinlik kül oldu..

Efeler ilçesinin kırsal Yılmazköy- Doğanköy mahalleri arasındaki zeytinlikte, saat 16.30 sıralarında çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 2 yangın söndürme uçağı, 2 helikopter ile 5 itfaiye aracı sevk edildi. Alevler havadan ve karadan 1,5 saatlik çaba sonucunda kontrol altına alındı.

Zeytin ağaçları yandı

Yangında ilk belirlemelere göre 50 dönümlük arazideki çok sayıda zeytin ağacı zarar gördü.

Yangının nedeni: Kaynaktan sıçrayan kıvılcım

Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, yangının çıkış nedeninin bölgede bulunan bir çiftlikte çatı inşaatı sırasında kaynak yapıldığı sırada sıçrayan kıvılcımdan çıktığını belirledi.

2 kişi gözaltında

Yangına neden olan şüpheliler D.A. ve Y.A.Ö., gözaltına alındı.

Jandarmanın yangınla ilgili incelemesi devam ediyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)