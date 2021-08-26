Aydın'da kaza: 1 kişi ağır yaralandı
Kuşadası'nda motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı. Olay sonrası yaralı vatandaş hastaneye kaldırılırken, polis soruşturma başlattı.
- İHA
- 26.08.2021 - 06:23
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde istenmeyen bir kaza meydana geldi.
Türkmen Mahallesi üzerinde gece saatlerinde H.D. yönetimindeki motosiklet ile E.H. yönetimindeki otomobil sokak üzerinde çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklenerek ağır yaralandı.
Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü H.D.'ye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Öte yandan sürüklenen motosikletin yakınında bulunan silaha da polis ekipleri el koydu.
Hastanede tedavi altına alınan H.D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.