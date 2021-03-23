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    Aydın'da köpeği aracının arkasına bağlayıp koşturdu

    Aydın'ın Kuyucak ilçesinde bir köpeğin iple otomobilin arkasında sürüklendiği görüntüler tepki topladı.
    • DHA
    • 23.03.2021 - 02:25
    • Güncelleme : 23.03.2021 - 03:38
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    Aydın'da köpeği aracının arkasına bağlayıp koşturdu

    Her gün hayvanlara eziyetin görüntülendiği bir video, sosyal medyada paylaşılıyor.

    Aydın-Denizli Karayolu kırsal Pamukören Mahallesi yakınlarında seyir halinde olan 20 B 1177 palakalı otomobile iple bağlanan bir köpeğin çekildiği görüntülendi.

    GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

    Yoldan geçen bir sürücü tarafından kaydedilen görüntüler, sosyal medyada yer aldı.

    Akıbeti belle olmayan hayvana yapılan uygulamaya büyük tepki gösteren hayvanseverler, sürücünün yakalanarak ceza almasını ve köpeğin de kendisinden alınmasını talep etti.

    Aydın'da köpeği aracının arkasına bağlayıp koşturdu-Video

    Aydın da köpeği aracının arkasına bağlayıp koşturdu #1

    Aydın da köpeği aracının arkasına bağlayıp koşturdu #2

    Aydın da köpeği aracının arkasına bağlayıp koşturdu #3

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