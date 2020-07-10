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    Aydın'da köpeği bıçaklayan şahıs gözaltına alındı

    Kuşadası ilçesinde bir vatandaş sokak ortasında köpeği bıçakla yaraladı.
    • İHA
    • 10.07.2020 - 03:24
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    Aydın'da köpeği bıçaklayan şahıs gözaltına alındı

    Aydın'ın Kuşadası ilçesi Kadınlar Denizi Mahallesi'nde V.A. isimli bir vatandaş, evinin önünde bulunan sokak köpeğini henüz bilinmeyen bir sebeple kalça kısmından bıçakladı.

    Kanlar içinde yere yığılan köpeğe ilk müdaheleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Polis ekiplerine haber veren çevre sakinleri V.A. isimli kişinin evinin önünde dakikalarca bekleyerek olaya tepki gösterdi.

    Aydın'da köpeği bıçaklayan şahıs gözaltına alındı #1

    GÖZALTINA ALINDI

    Olay yerine gelen polis ekipleri köpeğe bıçakla saldıran V.A.’yı ifadesi alınmak üzere karakola götürdü.

    Şehit Fuat Kaplan Polis Karakolu’na giden hayvanseverler köpeği bıçaklayan V.A.’dan şikayetçi oldu.

    Aydın'da köpeği bıçaklayan şahıs gözaltına alındı VİDEO

    Aydın'da köpeği bıçaklayan şahıs gözaltına alındı #2

    Aydın'da köpeği bıçaklayan şahıs gözaltına alındı #3

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