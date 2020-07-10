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Kuşadası ilçesinde bir vatandaş sokak ortasında köpeği bıçakla yaraladı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi Kadınlar Denizi Mahallesi'nde V.A. isimli bir vatandaş, evinin önünde bulunan sokak köpeğini henüz bilinmeyen bir sebeple kalça kısmından bıçakladı.

Kanlar içinde yere yığılan köpeğe ilk müdaheleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Polis ekiplerine haber veren çevre sakinleri V.A. isimli kişinin evinin önünde dakikalarca bekleyerek olaya tepki gösterdi.

GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine gelen polis ekipleri köpeğe bıçakla saldıran V.A.’yı ifadesi alınmak üzere karakola götürdü.

Şehit Fuat Kaplan Polis Karakolu’na giden hayvanseverler köpeği bıçaklayan V.A.’dan şikayetçi oldu.

Aydın'da köpeği bıçaklayan şahıs gözaltına alındı VİDEO

