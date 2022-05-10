Aydın'da 'Kuşum kaçtı' diyerek fabrikayı yakan şüpheli yakalandı

Aydın'da Aziz Başak isimli kişi, işten çıkarılmasını istediği eski eşinin çalıştığı fabrikayı 3 noktadan ateşe vererek yaktı.

26 Nisan tarihinde Aydın'ın Koçarlı ilçesi Sabuca Mahallesinde bir defne yaprağı işlenen fabrikada meydana gelen olayda, bir süre önce fabrikaya giden Aziz Başak, 1 yıl önce boşandığı Özlem D.’nin işten çıkarılmasını istedi.

Ancak fabrika sahipleri, bunu reddetti.

"Kuşum kaçtı" bahanesiyle girerek fabrikayı yaktı

Bunun üzerine iki hafta önce saat 06.30 sıralarında fabrikaya giden Aziz Başak, bekçiye 'kuşum kaçtı' diyerek çıktığı çatıyı 3 ayrı noktadan ateşe verdi.

95 ton defte yaprağı ile makineler yandı

DHA'nın haberine göre, fabrika bekçisinin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında, fabrikada 95 ton defne yaprağı ile çok sayıda makine yandı.

7 milyon lira hasar oluştu, 14 gün sonra yakalandı

Fabrikada 7 milyon lira dolayında hasar oluşurken, şüpheli Aziz Başak olayın ardından kayıplara karıştı. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Aziz Başak’ın Efeler ilçesinde bir adreste olduğunu belirleyerek operasyon düzenledi.

14 gün sonra yakalanarak gözaltına alınan Başak, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk dildiği mahkemece tutuklandı.





























