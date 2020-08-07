Aydın'da kuyu kazısında göçük: 1 ölü 3 yaralı

Aydın'ın Germencik ilçesinde su kuyusu kazımı sırasında meydana gelen göçükte 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Aydın'ın Germencik ilçesine bağlı Bozköy Mahallesi Sarıkaya mevkiinde saat 21.00 sularında, Mehmet Ali Güllü kepçe ile su kuyusu kazdığı sırada göçük meydana geldi.

3 KİŞİ GÖÇÜK ALTINDA KALDI

Mehmet Ali Güllü ve yanında bulunan Mehmet K., Barış K. ve Samet Ş. toprağın üzerlerine çökmesi sonucu göçük altında kaldı. Yaklaşık 6 metre derinlikte mahsur kalan 4 kişi, bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

YARALILARDAN BİRİ KURTARILAMADI

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Aydın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Göçük esnasında ağır yaralanan Mehmet Ali Güllü tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer 3 yaralının tedavileri sürerken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.