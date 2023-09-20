Aydın'da laf atma kavgası! Bıçakla yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sahilde 2'si kadın 4 kişilik grup ile psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kadın arasında laf atma meselesi yüzünden kavga çıktı. Kavgada psikolojik sorunları olduğu iddia edilen kadın, bıçakla yaralandı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Laf atma kavgasında bu kez kadınlar birbirine saldırdı..

Aydın'da saat 22.30 sıralarında Atatürk Bulvarı’nda meydana gelen olayda, Kuşadası'na eğlenmek için Aydın’ın Söke ilçesinden gelen Songül Ş., Aytekin Y., Serkan Y. ve Adile C. sahilde yürüyüş yaptıkları sırada iddiaya göre psikolojik sorunları olan Serap B. (33) tarafından sözlü tacize uğradı.

Saç başa birbirine girdi

Laf atma nedeniyle Adile C. ile Serap B. arasında çıkan tartışma kısa süre sonra saç başa kavgaya dönüştü.

Bıçakla yaralandı

Gruptaki erkeklerin ayırmaya çalıştığı kavgada Adile C., Serap B.’yi sol bacağı ve kalçasından bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kanlar içerisinde yerde kalan Serap B. kısa sürede bölgeye gelen ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Gözaltına alınan diğer kadın serbest bırakıldı

Serap B.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, yaya olarak kaçan Adile C. ise polis ekipleri tarafından Kaleiçi Cephane Sokak’ta yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemeleri tamamlanan zanlı, bugün adliyeye sevk edildi. Adile C., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)