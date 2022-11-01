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    Aydın’da narkotik operasyonu: 5 gözaltı

    Aydın’da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2’si tutuklandı.
    • 01.11.2022 - 22:14
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    Aydın’da narkotik operasyonu: 5 gözaltı

    Aydın'ın Germencik ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde il genelinde uyuşturucu ve uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor.

    Uyuşturucu tacirlerine operasyon

    Narkotik ekipleri, Germencik ilçesi genelinde uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı bir operasyon gerçekleştirdi.

    5 gözaltı

    İHA'nın haberine göre, gerçekleştirilen operasyonlarda K.E, H.Y., R.D., Ç.Ç. ve M.S. isimli 5 kişi gözaltına alındı. Ayrıca 2 ayrı araçta ve şahıslar üzerinde yapılan aramalarda 100 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ç.Ç. ile M.S. uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, K.E., H.Y. ve R.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Aydın’da narkotik operasyonu: 5 gözaltı #1


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