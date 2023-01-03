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    Aydın'da otomobil ile motosiklet kavşakta kafa kafaya çarpıştı

    Aydın Efeler'de otomobilin kavşakta motosiklete çarptığı anlar Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.
    • 03.01.2023 - 18:37
    • Güncelleme : 03.01.2023 - 18:50
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    Aydın'da otomobil ile motosiklet kavşakta kafa kafaya çarpıştı

    Motosiklet kazalarına bir yenisi de Aydın'da eklendi..

    Saat 00.45 sıralarında Efeler ilçesi Kıbrıs Caddesi'nde meydana gelen olayda, Bayram Dolar'ın kullandığı 09 AİA 585 plakalı otomobil, kavşakta Gürcan Çapar yönetimindeki 09 UC 891 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

    Kasksız sürücü ve arkasındaki kişi yola savruldu

    Çarpmanın etkisiyle kasksız olan motosiklet sürücüsü ile arkasındaki 1 kişi yola savruldu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Bayram Dolar ve motosikletteki 1 kişi yaralandı.

    DHA'nın haberine göre, yaralılar ambulanslarla Aydın Adnan Menderes Üniversite Hastanesi kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

    Kaza anı kamerada

    Kaza anı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları tarafından anbean görüntülendiği ortaya çıktı.

    Aydın'da otomobil ile motosiklet kavşakta kafa kafaya çarpıştı VİDEO

    Aydın da otomobil ile motosiklet kavşakta kafa kafaya çarpıştı #1

    Aydın da otomobil ile motosiklet kavşakta kafa kafaya çarpıştı #2

    Aydın da otomobil ile motosiklet kavşakta kafa kafaya çarpıştı #3

    Aydın da otomobil ile motosiklet kavşakta kafa kafaya çarpıştı #4


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