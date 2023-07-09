Aydın'da otomobil traktör römorkuna çarptı: 2 ölü, 2 ağır yaralı

Aydın'da saat 21.00 sıralarında Aydın-Denizli karayolu Kuyucak ilçesi Pamukören Kavşağı’nda, Denizli istikametine dönüş yapmak isteyen V.Ö. idaresindeki 09 F 3048 plakalı traktörün römorkuna, Şevket Güngör idaresindeki 60 DJBX Hollanda plakalı otomobil çarptı.
İşyeri duvarına çarparak durabildi
Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, yaklaşık 450 metre ileride bulunan bir işyerinin çevre duvarına çarparak durabildi.
Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, aracın ön tarafında bulunan şoför Şevket Güngör ve yolcu Emine Güngör'ün hayatını kaybettiğini belirledi.
Otomobilin arka tarafında bulunan 3 yaşındaki U.G. ile hamile olduğu öğrenilen İ.G. ağır yaralandı.
Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.