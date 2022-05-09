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    Aydın'da otomobilinde 1 kilo kokainle yakalanan sürücü tutuklandı

    Aydın Kuşadası'nda polisin durdurduğu otomobilde yapılan aramada 1 kilogram kokainle yakalandı.
    • 09.05.2022 - 19:29
    • Güncelleme : 09.05.2022 - 19:56
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    Aydın'da otomobilinde 1 kilo kokainle yakalanan sürücü tutuklandı

    Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, Kuştur mevkiinde durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

    Araçtan 1 kilogram kokain çıktı

    Otomobilde yapılan aramada sürücü E.T.'nin oturduğu koltuğun altına gizlenmiş paketlemiş halde 1 kilogram kokain ele geçirildi.

    Sürücü tutuklandı

    DHA'nın haberine göre, otomobilde sürücü E.T. ile yanındaki A.A. ve İ.Ç. de gözaltına alındı.  A.A. ve İ.Ç., polisteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen sürücü E.T ise 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Aydın'da otomobilinde 1 kilo kokainle yakalanan sürücü tutuklandı VİDEO

    Aydın da otomobilinde 1 kilo kokainle yakalanan sürücü tutuklandı #1


    Aydın da otomobilinde 1 kilo kokainle yakalanan sürücü tutuklandı #2

    Aydın da otomobilinde 1 kilo kokainle yakalanan sürücü tutuklandı #3


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