Aydın'da oturma bankını söküp, ağacın üstüne koydular

İHA

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde ekipler, parktaki ahşap banklardan birinin yerinde olmadığını fark etti.

Parkın çevresini arayan ekipler, bankı bir zeytin ağacının dalları arasında buldu.

Bank, yaklaşık 15 dakikalık çalışmanın sonucunda ağaçtan indirilerek tekrar yerine monte edildi.

YAPANLAR ARANIYOR

Herkesi şaşkına çeviren olay, kentin farklı noktalarında her gün zarar verilmiş oyun gruplarını ve kent mobilyalarını tamir eden Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerine bu kadarı da olmaz dedirtti.

Kuşadası Belediyesi yetkilileri, vandalların neden olduğu düşünülen olayın sorumlularının bulunması ve gerekli cezayı alması için konunun sonuna kadar takipçisi olacaklarını belirtti.