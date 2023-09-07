Aydın'da refüje tanker çarptı: 1 yaralı Aydın'da refüje tankerin çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

İHA

Aydın-Denizli karayolu üzeri Yenipazar ilçesi yol ayrımında akşam saatlerinde, A.U. yönetimindeki 20 GK 068 plakalı akaryakıt tankerinin sürücüsü henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Tanker sürücüsü yaralandı

Refüje çarpıp aydınlatma direğini yıkan tanker, karşı şeride geçerek durdu. Kazada tankerden yola mazot dökülürken, tanker sürücüsü A.U. ise yaralandı.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, polis ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırıldı

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tanker sürücüsüne ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı.

Jandarma ve polis ekipleri yolda ikinci bir kazanın yaşanmaması için tedbir aldı.

Yola dökülen mazot temizlendi

Kaza nedeniyle karayolunda trafikte aksamalar meydana gelirken, yoldaki mazotun temizlenmesinin ardından karayolunda trafik normale döndü.

Hastanede tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun ise iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)