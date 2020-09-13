Aydın'da sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı
Rüzgar nedeniyle bir işletmenin elektrik kablosunun kopması sonucu akıma kapılan kişi, hastaneye kaldırıldı.
- AA
- 13.09.2020 - 09:21
Aydın'ın Buharkent ve Bozdoğan ilçelerinde sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
Her iki ilçede ani sağanak nedeniyle yollarda su birikintisi oluşurken, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.
BELEDİYE HAREKETE GEÇTİ
Ana arterlerde yağış nedeniyle yer yer yoğunluk gözlendi. Belediye ekipleri su birikintilerini gidermek için çalışmalar gerçekleştirdi.
İŞ YERİ SAHİBİ AKIMA KAPILDI
Buharkent'e bağlı Savcıllı Mahallesi'nde rüzgar nedeniyle bir işletmenin elektrik kablosu koptu. Bu sırada iş yeri sahibi Recep Horzum akıma kapıldı.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Horzum, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.