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    Aydın'da sıcaktan bunalan yaban domuzu denize girdi

    Kendini serin sulara bırakan bir yaban domuzunun deniz keyfi, görenleri şaşırttı.
    • İHA
    • 26.08.2020 - 15:46
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    Aydın'da sıcaktan bunalan yaban domuzu denize girdi

    Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği Aydın’da yaşanan çöl sıcakları, insanlar kadar hayvanları da olumsuz etkiliyor.

    Didim Akbük sahilinde denizde serinleyen insanları aldırış etmeyen bir yaban domuzu denize girip, yüzerek serinledi.

    SERİN SULARDA KEYİF YAPTI

    Vatandaşların şaşkın bakışları arasında ileri doğru yüzerek açılan yaban domuzu, uzun süre kimseyi aldırış etmeden denizin keyfini çıkardı.

    O anlar ise vatandaşalar tarafından görüntülendi.

    Aydın'da sıcaktan bunalan yaban domuzu denize girdi

    Aydın da sıcaktan bunalan yaban domuzu denize girdi #1

    Aydın da sıcaktan bunalan yaban domuzu denize girdi #2

    Aydın da sıcaktan bunalan yaban domuzu denize girdi #3

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