Aydın'da sobadan sızan karbonmonoksit gazı 2 can aldı

Aydın Karpuzlu'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Muharrem ve Gülfer Akın çifti hayatını kaybetti.

Saat 12.00 sıralarında Aydın'ın Karpuzlu ilçesi kırsal Ovapınar Mahallesi'nde bir evde meydana gelen olayda, dün gece sobayı yaktıktan sonra uyuyan Muharrem Akın ve eşi Gülfer Akın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Çiftten haber alamayan yakınları jandarmaya ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler yaşlı çifti harekesiz olarak yerde yatarken buldu.

Çift hayatını kaybetti

DHA'nın haberine göre, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Akın çiftinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Çift yapılan incelemenin ardından Karpuzlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.





