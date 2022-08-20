Aydın'da hayvancılıkla uğraşan Gülsüm Çoban'ın 20 kuzusunu sokak köpekleri parçaladı. Çoban, sokak köpekleri sorununun bir an önce çözülmesinin gerektiğini söyledi.

Aydın'da Köşk ilçesi Başçayır Mahallesi’nde hayvancılık yapan Gülsüm Çoban isimli bir vatandaş, dağda koyunlarını otlattığı sırada ağılında bıraktığı kuzulara, ağıla giren sokak köpekleri saldırdı.

Sokak köpeklerinin saldırdığı onlarca kuzu telef olurken, Çoban eve geldiğinde karşılaştığı manzara karşısında adeta şok oldu.

“Gözlerimle görmesem bunu köpeklerin yaptığına inanmayacağım”

İHA'nın haberine göre, ağıla girdiğinde 9 tane köpeğin olduğunu gören Çoban, onları kaçırırken karşılaştığı manzara karşısında “Gözlerimle görmesem bunu köpeklerin yaptığına inanmayacağım” dedi.

Aydın'da sokak köpekleri 20 kuzuyu parçalayarak telef etti - Video





"20 tane kuzum telef olmuş"

Ağılda parçalanmış halde bulduğu kuzularını görünce gözyaşlarını tutamadığını ifade eden Çoban, "Ben zaten dağda duran bir insanım. Sabah koyunlarımı aldım eve geldim. Burası benim koyunlarımı koyduğum kapalı alanım. Koyunlarım 1 aydır burada duruyorlar. Sabah hayvanlarımın yanına geldim ve karşılaştığım manzara karşısında şok oldum. Bir baktım bir sürü köpek ve kuzularım yerde, yatıyor. Köpekler beni görünce kaçtılar. Yaklaşık 9 tane köpek kovaladım ağılımdan. 20 tane kuzum telef olmuş. Ben gece gündüz dağda emek veriyorum. Bana günah değil mi? Borcum, sıkıntılarım var. Ben ne yapacağım şimdi? Gelip şu halime bakın." dedi.





"Sokak köpeklerine bir çözüm bulunsun"

Bu sene gerçekten zor durumdayız zaten. 20 tane hayvan şu an bizim için çok önemli. Benim gecem gündüzüm dağım taşım yok çabalıyorum. 3 saat uykuyla duruyorum. Bu sokak köpeklerinden şikayetçiyim. Ben bu olayı gözlerimle görmesem köpeğin yaptığına inanmam ama gördüm. Yetkililerden destek bekliyorum. Bu sokak köpeklerine bir çözüm bulunsun. Borçlarımız vardı ve tek umudumuz bu hayvanlardı. Onları da başıboş sokak köpekleri parçaladı. Köpeklerin hakkını savunanlar benim bu hayvanlarımın hakkına ne diyecek. Bundan sonra kimse sokak köpeklerinin hakkını savunuyoruz diye benim karşıma çıkmasın" dedi.





“Gözlerimle görmesem bunu köpeklerin yaptığına inanmayacağım