Petrol
95.78
-0.84%
Euro
18.1561
-0.57%
Dolar
18.0854
0.04%
Altın
1.016
-0.51%
Borsa
302
0.00%
Bitcoin
386.422
-8.10%
BTXN Coin
5.80
-3.97%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Açık 24 C

    Aydın'da sokak köpekleri 20 kuzuyu parçalayarak telef etti

    Aydın'da hayvancılıkla uğraşan Gülsüm Çoban'ın 20 kuzusunu sokak köpekleri parçaladı. Çoban, sokak köpekleri sorununun bir an önce çözülmesinin gerektiğini söyledi.
    • 20.08.2022 - 03:01
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Aydın'da sokak köpekleri 20 kuzuyu parçalayarak telef etti

    Aydın'da Köşk ilçesi Başçayır Mahallesi’nde hayvancılık yapan Gülsüm Çoban isimli bir vatandaş, dağda koyunlarını otlattığı sırada ağılında bıraktığı kuzulara, ağıla giren sokak köpekleri saldırdı.

    Sokak köpeklerinin saldırdığı onlarca kuzu telef olurken, Çoban eve geldiğinde karşılaştığı manzara karşısında adeta şok oldu.

    “Gözlerimle görmesem bunu köpeklerin yaptığına inanmayacağım”

    İHA'nın haberine göre, ağıla girdiğinde 9 tane köpeğin olduğunu gören Çoban, onları kaçırırken karşılaştığı manzara karşısında “Gözlerimle görmesem bunu köpeklerin yaptığına inanmayacağım” dedi.

    Aydın'da sokak köpekleri 20 kuzuyu parçalayarak telef etti - Video

    Aydın da sokak köpekleri 20 kuzuyu parçalayarak telef etti #1

    "20 tane kuzum telef olmuş"

    Ağılda parçalanmış halde bulduğu kuzularını görünce gözyaşlarını tutamadığını ifade eden Çoban, "Ben zaten dağda duran bir insanım. Sabah koyunlarımı aldım eve geldim. Burası benim koyunlarımı koyduğum kapalı alanım. Koyunlarım 1 aydır burada duruyorlar. Sabah hayvanlarımın yanına geldim ve karşılaştığım manzara karşısında şok oldum. Bir baktım bir sürü köpek ve kuzularım yerde, yatıyor. Köpekler beni görünce kaçtılar. Yaklaşık 9 tane köpek kovaladım ağılımdan. 20 tane kuzum telef olmuş. Ben gece gündüz dağda emek veriyorum. Bana günah değil mi? Borcum, sıkıntılarım var. Ben ne yapacağım şimdi? Gelip şu halime bakın." dedi.

    Aydın da sokak köpekleri 20 kuzuyu parçalayarak telef etti #2

    "Sokak köpeklerine bir çözüm bulunsun"

    Bu sene gerçekten zor durumdayız zaten. 20 tane hayvan şu an bizim için çok önemli. Benim gecem gündüzüm dağım taşım yok çabalıyorum. 3 saat uykuyla duruyorum. Bu sokak köpeklerinden şikayetçiyim. Ben bu olayı gözlerimle görmesem köpeğin yaptığına inanmam ama gördüm. Yetkililerden destek bekliyorum. Bu sokak köpeklerine bir çözüm bulunsun. Borçlarımız vardı ve tek umudumuz bu hayvanlardı. Onları da başıboş sokak köpekleri parçaladı. Köpeklerin hakkını savunanlar benim bu hayvanlarımın hakkına ne diyecek. Bundan sonra kimse sokak köpeklerinin hakkını savunuyoruz diye benim karşıma çıkmasın" dedi.

    Aydın da sokak köpekleri 20 kuzuyu parçalayarak telef etti #3

    Aydın da sokak köpekleri 20 kuzuyu parçalayarak telef etti #4

    Aydın da sokak köpekleri 20 kuzuyu parçalayarak telef etti #5

    Aydın da sokak köpekleri 20 kuzuyu parçalayarak telef etti #6

    “Gözlerimle görmesem bunu köpeklerin yaptığına inanmayacağım

    İlginizi Çekebilir

    Çocuklar için 328 milyon lira destek ödemesi yapıldı
    Gündem

    Çocuklar için 328 milyon lira destek ödemesi yapıldı

    Günde 10 dakika ayırarak günlük 300 dolar kazanın!
    CryptoTrade

    Günde 10 dakika ayırarak günlük 300 dolar kazanın!

    Serdar Ortaç, hayatı film oluyor
    Magazin

    Serdar Ortaç, hayatı film oluyor

    Görüş Bildir