Aydın'da sosyal medya kavgası: Karısını genital bölgesinden vurdu

Aydın Didim'de sosyal medya paylaşımlarına kızdığı karısını genital bölgesinden av tüfeğiyle vurarak ağır yaralayan şahıs, yakalanarak gözaltına alındı.

Sabah saatlerinde Aydın'ın Didim ilçesinde meydana gelen olayda, evli ve 2 çocuk sahibi L.G. (30) ve F.G. (22) arasında sosyal medya paylaşımı yüzünden tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Karısını genital bölgesinden vurup kaçtı

Kavga sırasında iddiaya göre karısının sosyal medya paylaşımlarından rahatsız olarak kızan L.G. evde bulunan av tüfeği ile karısı F.G.'yi genital bölgesinden vurup ağır yaralayarak kaçtı.

Yakalanarak gözaltına alındı

Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadına ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri de olayın ardından kayıplara karışan L.G.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Hayati tehlikesi bulunuyor

İHA'nın haberine göre, hastanede tedavi altına alınan F.G.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.