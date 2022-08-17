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    Aydın'da sosyal medya kavgası: Karısını genital bölgesinden vurdu

    Aydın Didim'de sosyal medya paylaşımlarına kızdığı karısını genital bölgesinden av tüfeğiyle vurarak ağır yaralayan şahıs, yakalanarak gözaltına alındı.
    • 17.08.2022 - 17:17
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    Aydın'da sosyal medya kavgası: Karısını genital bölgesinden vurdu

    Sabah saatlerinde Aydın'ın Didim ilçesinde meydana gelen olayda, evli ve 2 çocuk sahibi L.G. (30) ve F.G. (22) arasında sosyal medya paylaşımı yüzünden tartışma çıktı.

    Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

    Karısını genital bölgesinden vurup kaçtı

    Kavga sırasında iddiaya göre karısının sosyal medya paylaşımlarından rahatsız olarak kızan L.G. evde bulunan av tüfeği ile karısı F.G.'yi genital bölgesinden vurup ağır yaralayarak kaçtı.

    Yakalanarak gözaltına alındı

    Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadına ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri de olayın ardından kayıplara karışan L.G.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

    Hayati tehlikesi bulunuyor

    İHA'nın haberine göre, hastanede tedavi altına alınan F.G.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Aydın da sosyal medya kavgası: Karısını genital bölgesinden vurdu #1


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