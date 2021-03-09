Euro
9.1908
2.35%
Dolar
7.7402
2.76%
Altın
419.04
1.88%
Borsa
1.53
-0.76%
Bitcoin
392.496
4.67%
EXEN Coin
15.81
-0.56%
3ºC
İstanbul
Açık 3 C

    Aydın'da taksiye çarpan otomobil bahçe duvarında asılı kaldı

    Didim ilçesinde otomobil sürücüsü kırmızı ışıkta bekleyen ticari taksiye çarptı.
    • İHA
    • 09.03.2021 - 00:18
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Aydın'da taksiye çarpan otomobil bahçe duvarında asılı kaldı

    Efeler Mahallesi Selvi caddesi üzerinde meydana gelen kazada, Selvi caddesi üzerinde 68 AAF 137 plakalı otomobil ile seyir halinde olan S.Ç, cadde üzerindeki kırmızı ışıkta bekleyen M.E’nin kullandığı 09 T 7036 plakalı ticari taksiye arkadan çarptı.

    BAHÇE DUVARINDA ASILI KALDI

    Çarpmanın etkisiyle S.Ç direksiyon hakimiyetini kaybederek cadde üzerinde bulunan bir sitenin bahçesine uçtu. Kazayı görenler durumu hemen polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

    Aydın da taksiye çarpan otomobil bahçe duvarında asılı kaldı #1

    SÜRÜCÜ YARALANDI

    Sitenin bahçesine uçan aracın şoförü S.Ç yaralanırken, ambulanstaki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ticari taksi şoförü ile arkada yolcu olarak bulunan bir kişi kazayı yara almadan atlattı. Kaza sebebiyle cadde kısa süreli trafiğe kapanırken, bahçeye uçan otomobil çekici yardımıyla çıkartıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

    Aydın da taksiye çarpan otomobil bahçe duvarında asılı kaldı #2

    Aydın da taksiye çarpan otomobil bahçe duvarında asılı kaldı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir