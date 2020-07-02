Dolar
6.8506
0.0525%
Euro
7.7055
-0.0038%
Altın
1778.06
0.4411%
Borsa
116907.77
1.3812%
G. Altın
391.848
0.4936%
Bitcoin
62181.46
-2.1317%
30ºC
İstanbul
Güneşli 30 C
    Aydın'da sıcaklık 52 dereceye kadar çıktı

    Aydın'da sıcaklık 52 dereceye kadar çıktı

    Şehirde termometreler 52 dereceyi görürken, vatandaşlar sıcak nedeniyle sığınacak yer aradı.
    • İHA
    • 02.07.2020 - 18:30
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Aydın'da sıcaklık 52 dereceye kadar çıktı #1

    Temmuz ayının ilk günlerinde hava sıcakları, tüm yurtta olduğu gibi Aydın’da da etkili olmaya devam ediyor.

    Aydın'da termometreler 52 dereceye kadar çıktı VİDEO

    TERMOMETRELER 52 DERECEYİ GÖRDÜ

    Yaz mevsiminin etkisini arttırdığı il genelinde Atatürk Kent Meydanı’ndaki termometre, öğlen saatlerinde 52 dereceyi gösterdi.

    Sıcaktan bunalan vatandaşlar, çareyi ağaç gölgelerine sığınmakta buldu. Dışarı çıkan pek çok vatandaşın şapka ve güneş gözlüğü taktığı gözlendi.

    Aydın'da sıcaklık 52 dereceye kadar çıktı #2

    FOTOĞRAF ÇEKTİLER

    Termometrelerin 52 dereceyi göstermesini fark eden bazı vatandaşlar da fotoğraf çekmeyi ihmal etmedi.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan verilerine göre, sıcak hava önümüzdeki günlerde de etkili olmaya devam edecek.

    Aydın'da sıcaklık 52 dereceye kadar çıktı #3

    "ÖĞLEN SAATLERİNDE DIŞARI ÇIKMAYIN"

    Temmuz ayı sıcaklık ortalamasının 36 derece olduğu Aydın’da uzmanlar hafta başına kadar devam etmesi beklenen sıcak hava nedeniyle vatandaşlara öğlen saatlerinde dışarı çıkılmaması tavsiyesinde bulundu.

    Aydın'da sıcaklık 52 dereceye kadar çıktı #4

    Aydın'da sıcaklık 52 dereceye kadar çıktı #5

    Aydın'da sıcaklık 52 dereceye kadar çıktı #6

    Görüş Bildir