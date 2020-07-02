Aydın'da sıcaklık 52 dereceye kadar çıktı

Şehirde termometreler 52 dereceyi görürken, vatandaşlar sıcak nedeniyle sığınacak yer aradı.

Temmuz ayının ilk günlerinde hava sıcakları, tüm yurtta olduğu gibi Aydın’da da etkili olmaya devam ediyor.

Aydın'da termometreler 52 dereceye kadar çıktı VİDEO



TERMOMETRELER 52 DERECEYİ GÖRDÜ

Yaz mevsiminin etkisini arttırdığı il genelinde Atatürk Kent Meydanı’ndaki termometre, öğlen saatlerinde 52 dereceyi gösterdi.

Sıcaktan bunalan vatandaşlar, çareyi ağaç gölgelerine sığınmakta buldu. Dışarı çıkan pek çok vatandaşın şapka ve güneş gözlüğü taktığı gözlendi.

FOTOĞRAF ÇEKTİLER

Termometrelerin 52 dereceyi göstermesini fark eden bazı vatandaşlar da fotoğraf çekmeyi ihmal etmedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan verilerine göre, sıcak hava önümüzdeki günlerde de etkili olmaya devam edecek.

"ÖĞLEN SAATLERİNDE DIŞARI ÇIKMAYIN"

Temmuz ayı sıcaklık ortalamasının 36 derece olduğu Aydın’da uzmanlar hafta başına kadar devam etmesi beklenen sıcak hava nedeniyle vatandaşlara öğlen saatlerinde dışarı çıkılmaması tavsiyesinde bulundu.