Aydın'da trafik kazası: 1 ölü

İHA
Aydın'da Söke Milas karayolu Akyeniköy Mahallesi sınırları içerisinde, 48 AHE 974 plakalı otomobil ile seyir halinde olan O.E (36) direksiyon hakimiyetini kaybederek araç takla attı.
Sürücü yaşamını yitirdi
Kazada, araç içinden yola fırlayan sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verdi.
Kaza sonrası olay yerine Jandarma, İtfaiye ve sağlık ekipleri geldi.
Hayatını kaybeden sürücü savcılık incelemesinin ardından Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.