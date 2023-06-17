Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı

İHA
Aydın Kuşadası'nda saat 19.30 sıralarında Selçuk girişindeki yolda, kent merkezine seyir halinde olan Musa N. yönetimindeki 20 ABY 473 plakalı otomobil, iddiaya göre hatalı dönüş yapınca Dalya Y. idaresindeki 09 AFE 257 plakalı motorla çarpıştı.
Sürücünün ayak parmakları koptu
Çarpmanın etkisiyle motosiklet yol kenarına savrularak devrilirken yere düşen sürücü Dalya Y. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri Dalya Y.'ye olay yerinde yaptıkları ilk müdahalede sağ ayak parmaklarından 3 tanesinin koptuğunu belirledi.
Sağlık durumu iyi
Ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırlan Dalya Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.