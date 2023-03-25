Aydın'da trafik kazası: 3 yaralı Aydın'da iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

İHA

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, Yeni Mahalle Hürriyet Caddesi üzerinde akşam saatlerinde, cadde üzerinden ara sokağa dönüş yapmak isteyen 09 AIL 490 plakalı motosiklet ile 09 R 8728 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

Motosiklet sürücüleri yaralandı

Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüleri ve yolcu konumunda bulunan bir kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalelerini yaparak ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

Durumları iyi

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.