Aydın'da trafik kazası: 7 yaralı

İHA
Aydın'da Söke Kuşadası yolu İsmet İnönü Caddesinde, 09 AIF 654 plakalı otomobil ile 09 JB 363 plakalı otomobil cadde üzerinde çarpıştı.
Yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırıldı
Kaza ihbarı üzerine olay çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada her iki araçta bulunan 7 kişi yaralandı.
Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahalesini yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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