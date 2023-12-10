Aydın'da trafik kazası: 7 yaralı Aydın’ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

İHA

Aydın'da Söke Kuşadası yolu İsmet İnönü Caddesinde, 09 AIF 654 plakalı otomobil ile 09 JB 363 plakalı otomobil cadde üzerinde çarpıştı.

Yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırıldı

Kaza ihbarı üzerine olay çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada her iki araçta bulunan 7 kişi yaralandı.

Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahalesini yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)