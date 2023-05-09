Aydın'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı Aydın'da otomobil ve kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

İHA

Aydın'ın Çine ilçesi Mutaflar Mahallesi'nde akşam saatlerinde, kamyonet ile otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

Otomobil sürücüsü yaralandı

Çarpışmanın etkisi ile araçlar savrulurken, otomobil sürücüsü K.M. sıkışarak yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı tedavi altında

Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri K.M.'yi sıkıştığı otomobil içerisinden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan K.M. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.