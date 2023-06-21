Aydın'da trenin çarptığı 2 yaşındaki çocuk öldü
İHA

Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde, Eskihisar Mahallesi Hasankahveler mevkiinde, Denizli-İzmir seferini yapan yolcu treni, o sırada rayların yakınında bulunan iki yaşındaki Abdülhamit Yıldırım’a çarptı.

Küçük çocuk yaşamını yitirdi

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri küçük çocuğun hayatını kaybettiğini tespit etti.

Küçük çocuğun cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırılırken, makinistlerinin ise ifadesi alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.