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    Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

    Aydın Germencik'te gerçekleştirilen eş zamanlı uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.
    • 01.11.2022 - 22:01
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    Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

    Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde il genelinde uyuşturucu ve uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor.

    Edinilen bilgiye göre narkotik ekipleri, Germencik ilçesi genelinde uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı bir operasyon gerçekleştirdi.

    5 şüpheli gözaltına alındı

    Gerçekleştirilen operasyonlarda K.E, H.Y., R.D., Ç.Ç. ve M.S. isimli 5 kişi gözaltına alındı. Ayrıca 2 ayrı araçta ve şahıslar üzerinde yapılan aramalarda 100 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

    2 kişi tutuklandı

    İHA'nın haberine göre, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ç.Ç. ile M.S. uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, K.E., H.Y. ve R.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Aydın da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama #1


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