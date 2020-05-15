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    Aydın'da yanan otomobile esnaftan müdahale

    Seyir halindeyken alev alan araca, esnaf yangın tüpleri ile müdahale ederken, itfaiyenin de gelmesiyle alevler kontrol altına alındı.
    • DHA
    • 15.05.2020 - 14:17
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    Aydın'da yanan otomobile esnaftan müdahale

    Aydın'ın Söke İlçesine bağlı İstasyon Caddesi'nde, Mahmut Emer yönetimindeki 09 SK 649 plakalı otomobilin motor bölümünden, bir anda alevler yükseldi.

    ESNAF MÜDAHALE ETTİ

    Alevleri fark eden Emer ise otomobili yolun sağına çekip, esnaftan yardım istedi

    Esnaf da, alevlere yangın tüpleriyle müdahale ederek kontrol altına almaya çalıştı. Yangın kısa bir süre sonra ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

    Öte yandan, otomobilde maddi zarara neden olan yangının elektrik aksamından kaynaklandığı üzerinde durulduğu belirtildi.

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