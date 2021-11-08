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    Aydın'da yaşayan Kıbrıs gazisi koronavirüse yenildi

    Aydın'ın İncirliova ilçesinde bir süre önce Kovid-19'a yakalanan 67 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Şükrü Yüksel, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
    • DHA
    • 08.11.2021 - 19:22
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    Aydın'da yaşayan Kıbrıs gazisi koronavirüse yenildi

    Aydın'ın İncirliova ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde oturan ve bir süre önce Kovid-19'a yakalanan 2 çocuk babası Kıbrıs Gazisi Şükrü Yüksel, bugün sabaha karşı tedavi gördüğü Aydın Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

    EVİNİN ÖNÜNDE CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

    Yüksel için evinin önünde cenaze töreni düzenlendi. Düzenlenen törene İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, İncirliova İlçe Jandarma Komutanı Ahmet Kurt ile gazi Yüksel'in yakınları katıldı.

    Yüksel'in cenazesi evinin önünden helallik alındıktan sonra ilçe mezarlığında toprağa verildi.

    Aydın da yaşayan Kıbrıs gazisi koronavirüse yenildi #1


    Aydın da yaşayan Kıbrıs gazisi koronavirüse yenildi #2

    Aydın da yaşayan Kıbrıs gazisi koronavirüse yenildi #3

    Aydın da yaşayan Kıbrıs gazisi koronavirüse yenildi #4

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