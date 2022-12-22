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    Aydın'da yeni yıl öncesi narkotik operasyonu: 2 tutuklama

    Yeni yıla sayılı günler kala Aydın'da gerçekleştirilen narkotik operasyonunda 3 kişi yakalandı.
    • 22.12.2022 - 19:35
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    Aydın'da yeni yıl öncesi narkotik operasyonu: 2 tutuklama

    Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesinde çalışmalarına hız kazandırdı.

    Edinilen bilgiye göre narkotik ekipleri, Efeler ilçesi Osman Yozgatlı Mahallesi’nde bir evin uyuşturucu kullanmak için yer olarak temin edildiği ve buradan ayrıca mahallenin gençlerine uyuşturucu satıldığı bilgisine ulaştı.

    Konu ile ilgili çalışma başlatan ekipler yaklaşık 3 gün süren takibin ardından şahısların toplamda 11 kişiye uyuşturucu sattığını tespit etti.

    156 gram satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi

    Operasyon için düğmeye basan ekipler, belirlenen adrese baskın düzenledi.

    Baskında ikamet ve araçlarda yapılan aramalarında 156 gram satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu madde ele geçirilirken, konu ile ilgili olduğu tespit edilen K.C.T., D.K. ve B.A. isimli 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

    Aydın da yeni yıl öncesi narkotik operasyonu: 2 tutuklama #1

    2 kişi tutuklandı

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.C.T. ile D.K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, B.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Aydın da yeni yıl öncesi narkotik operasyonu: 2 tutuklama #2


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