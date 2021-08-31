Aydın'da, Yunanistan unsurlarınca geri itilen 120 kaçak göçmen kurtarıldı
Aydın'ın Kuşadası açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 120 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
- AA
- 31.08.2021 - 22:08
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına 120 kaçak göçmen geri itildi.
SAHİL GÜVENLİK SEVK EDİLDİ
Kuşadası açıklarında farklı saatlerde can salı ve lastik bot içerisinde kaçak göçmenlerin yardım istediği ihbarı üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yabancı uyruklu 120 kaçak göçmeni kurtarıp kıyıya çıkardı.
KAÇAK GÖÇMENLER GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜNE GÖNDERİLDİ
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildikleri öğrenilen 120 kaçak göçmen, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.