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    Aydın'da, Yunanistan unsurlarınca geri itilen 120 kaçak göçmen kurtarıldı

    Aydın'ın Kuşadası açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 120 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
    • AA
    • 31.08.2021 - 22:08
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    Aydın'da, Yunanistan unsurlarınca geri itilen 120 kaçak göçmen kurtarıldı

    Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına 120 kaçak göçmen geri itildi.

    SAHİL GÜVENLİK SEVK EDİLDİ

    Kuşadası açıklarında farklı saatlerde can salı ve lastik bot içerisinde kaçak göçmenlerin yardım istediği ihbarı üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

    Ekipler, yabancı uyruklu 120 kaçak göçmeni kurtarıp kıyıya çıkardı.

    KAÇAK GÖÇMENLER GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜNE GÖNDERİLDİ

    Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildikleri öğrenilen 120 kaçak göçmen, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

    Aydın da, Yunanistan unsurlarınca geri itilen 120 kaçak göçmen kurtarıldı #1

    Aydın da, Yunanistan unsurlarınca geri itilen 120 kaçak göçmen kurtarıldı #2

    Aydın da, Yunanistan unsurlarınca geri itilen 120 kaçak göçmen kurtarıldı #3

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